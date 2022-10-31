Агент Поля Погба подтвердила, что полузащитник сборной Франции не поедет на ЧМ-2022 в Катар из-за новой травмы.

Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба совершенно точно пропустит чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре. Об этом сообщила агент футболиста Рафаэла Пимента.

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"Мне очень тяжело сообщать, что после вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции", – приводит слова Пименты RMC Sport.

Напомним, что Погба пропустил начало этого сезона из-за повреждения мениска. Две недели назад Поль восстановился, но получил новую травму мышц бедра. Ранее стало известно, что Мундиаль пропустят Н'Голо Канте и Майк Меньян. Под вопросом участие и Рафаэля Варана, тоже залечивающего травму.

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