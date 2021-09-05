Один из лидеров Манчестер Юнайтед Погба заметил только позитив от трансфера Криштиану Роналду.

"Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знаем друг друга достаточно давно. Я счастлив, что он с нами в Манчестере, чтобы поделиться своим опытом и быть полезным благодаря своим игровым качествам.

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Роналду? Всегда приятно играть с лучшими. Это огромный плюс для футболистов, когда они могут тренироваться с большим игроком. Он поднимет уровень нашей команды", – цитирует Погба Get French Football News.

По слухам, приход Криштиану может негативно повлиять на количество игрового времени для Поля. Юнайтед приобрел 36-летнего португальца в Ювентуса за 15 млн евро.

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