Хавбек сборной Франции Поль Погба высказался об инциденте с Антонио Рюдигером во время матча против сборной Германии на Евро-2020.

"Мы друзья, давно друг друга знаем. Не произошло ничего страшного. Думаю, вы посмотрели повторы, но сейчас вопрос исчерпан, все уже в прошлом. Я не стану плакать ради желтой или красной карточки за такие действия.

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Думаю, он немного укусил меня. Я почувствовал это, сказал арбитру. Судья принимает решение, и он сделал это. Рюдигер не получил карточку, и, как я думаю, так даже лучше. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого", – приводит слова Погба Goal.

Напомним, немецкий защитник пытался укусить Поля, но потерпел провал в своей провокации. Ранее подобное успешно исполнил Луис Суарес, укусив защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014.

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