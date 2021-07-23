Будущее хавбека Поля Погба в Манчестер Юнайтед за год до завершения контракта остается неопределенным.

Переговоры между представителями 28-летнего француза и "красными дьяволами" зашли в тупик, информирует Sky Sports.

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Предложенный вариант нового контракта не устроил Погба, а потому он его отклонил. Очень маловероятно, что Поль все же продолжит сотрудничество с манчестерским клубом. Соответственно, МЮ должен решить, продавать его летом или отпустить бесплатно в следующем году. Среди претендентов на игрока называют ПСЖ и Реал.

К слову, Поль Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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