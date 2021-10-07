Поль Погба склоняется к подписанию нового контракта с Манчестер Юнайтед, сообщает L'Equipe.

Погба склоняется к Испании – Райола устроит "аукцион" между Реалом и Барселоной

Французского полузащитника убедило новое соглашение с зарплатой 470 тысяч евро в неделю. Также на решение Поля остаться в МЮ повлиял приход в лагерь манкунианцев Криштиану Роналду, который, к слову, зарабатывает 580 тісяч евро.

Напомним, действующий контракт Погба с Юнайтед завершается летом. По слухам СМИ, в услугах футболиста были заинтересованы Реал и Ювентус.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021