Погба останется в Манчестер Юнайтед – француза убедила невероятная зарплата
15:28 - Читати українською
Полузащитник МЮ Поль Погба имеет заоблачные финансовые аппетиты.
Поль Погба склоняется к подписанию нового контракта с Манчестер Юнайтед, сообщает L'Equipe.
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Французского полузащитника убедило новое соглашение с зарплатой 470 тысяч евро в неделю. Также на решение Поля остаться в МЮ повлиял приход в лагерь манкунианцев Криштиану Роналду, который, к слову, зарабатывает 580 тісяч евро.
Напомним, действующий контракт Погба с Юнайтед завершается летом. По слухам СМИ, в услугах футболиста были заинтересованы Реал и Ювентус.
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