Погба организовал сбор средств на благотворительность в свой День рождения

Звезда Манчестер Юнайтед Погба отличился благородным поступком.

"У меня День рождения, и я всегда благодарен за то, что я, моя семья и друзья здоровы. Однако сейчас не все здоровы. Пандемия коронавируса влияет на здоровье и жизнь многих людей, в том числе детей.

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В такие времена мы должны действовать сообща. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 тысяч фунтов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем этой цели", – написал Погба в instagram.

Сегодня, 15 марта, французу исполнилось 27 лет. Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Европе приостановлены почти все турниры.

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