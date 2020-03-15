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Погба организовал сбор средств на благотворительность в свой День рождения

19:21 16 Читати українською
Погба организовал сбор средств на благотворительность в свой День рождения
Поль Погба / Фото The Telegraph

Звезда Манчестер Юнайтед Погба отличился благородным поступком.

"У меня День рождения, и я всегда благодарен за то, что я, моя семья и друзья здоровы. Однако сейчас не все здоровы. Пандемия коронавируса влияет на здоровье и жизнь многих людей, в том числе детей.

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В такие времена мы должны действовать сообща. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 тысяч фунтов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем этой цели", – написал Погба в instagram.

Сегодня, 15 марта, французу исполнилось 27 лет. Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Европе приостановлены почти все турниры.

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It's my birthday and I'm always grateful that me, my family and friends are healthy. Nonetheless, not everybody is in good health right now.⠀ The #Coronavirus pandemic is affecting the health and lives of many, including children.⠀ The impact of a large-scale outbreak, especially on poor and vulnerable children, can be immense.⠀ ⠀ @UNICEF is helping prevent the spread of #Coronavirus by supplying vital medical supplies, consulting with communities and implementing prevention campaigns. It is a priority to stop the spread of this new virus, and the misinformation that’s spreading alongside it. ⠀ ⠀ At times like this we need to come together. ⠀ ⠀ With your help, I am hoping today to raise £27,000 to help fight this war and I will double the amount if we reach the goal.⠀ If we manage to reach our target, it will be enough to provide:⠀ ⠀ * 333,332 pairs of disposable gloves for health workers +⠀ * 2,777 surgical masks to help prevent the disease spreading further +⠀ * 9,615 sets of vented goggles⠀ ⠀ To donate, go to my Facebook page or click on the link in my Bio.⠀ For more information: https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/⠀ ⠀ Any amount will be welcome to help fight this war against #COVID19 ⠀ ⠀ Thank you for all the support ⠀ Stay safe!

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

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коронавирус Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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