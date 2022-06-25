Уже бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал организатором футбольного матча для десятков тысяч гвинейцев.

29-летний игрок сборной Франции посреди недели прибыл в столицу Гвинеи, родной страны своих родителей. Жители Конакри встречали Поля как короля.

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????????? ?? ???? он добрался до дома?



Увидимся завтра на стадионе GLC на гала-матче, где Пол Погба, Джимми Батлер, Эйкон, Салиф Кейта и многие другие звезды будут одеты панафриканским брендом ???????? ️НТГ



pic.twitter.com/supqVKr8gx _ — ГИСПОРТ (@Guisport_) 21 июня 2022 г.

"Я не был здесь одиннадцать лет. Сказал, что приедем сюда, чтобы государство могло двигаться вперед. Я хочу помочь своей Гвинее", – рассказал о мотивах приезда Погба.

Затем футболист принял участие в поединке, организатором которого он и был. Встречалась команда звезд Гвинеи против команды Погба. На матч прибыло 50 тысяч зрителей и даже президент страны.

Подопечные француза праздновали победу со счетом 6:5. Победный гол в актив записал бывший форвард Динамо Исмаэль Бангура. Удалось ему это шедеврально.

Отдельного внимания заслуживает исполнение пенальти от Погба. Поль более 10 секунд разбегался, чтобы... ударить мимо ворот. Это был едва ли не самый памятный момент благотворительного поединка.