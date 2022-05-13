Через несколько недель Поль Погба станет свободным агентом, ведь так и не согласовал новый контракт с Ман Юнайтед. Претендентами на подписание хавбека называли Манчестер Сити, ПСЖ и Ювентус.

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Похоже, игрок сделал свой выбор. Погба готов отказать парижанам и перебраться в Ювентус, цвета которого защищал с 2012 по 2016 год. Именно возвращение в Турин является приоритетом для Поля, сообщает Manchester Evening News.

Интересно, что "Старая синьора" провернет такой трюк уже во второй раз. Летом 2012-го Юве подписал Погба на правах свободного агента, а через 4 года продал обратно в Манчестер Юнайтед за 105 млн евро. В футболке туринского клуба француз сыграл 178 матчей, забил 34 гола и 40 раз ассистировал партнерам.

Отметим, что МЮ уже определился с заменой 29-летнему французу. На Олд Траффорд может переехать Фрэнки де Йонг, которого Барселона решила продать. Ожидается, что новым клубом нидерландца станет именно Манчестер Юнайтед, где Фрэнки будет снова работать со своим бывшим тренером – Эриком Тен Хагом.

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