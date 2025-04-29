Полузащитник Поль Погба, вероятно, продолжит карьеру в Ди Си Юнайтед. Как информирует The Athletic, американский клуб имеет приоритетное право среди других команд МЛС на переговоры с французом и уже воспользовался этим.

Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – его убеждает экс-партнер по сборной Франции

После 10 туров Ди Си Юнайтед занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Цвета команды защищает экс-форвард Астон Виллы, Ливерпуля, Кристал Пэлас и сборной Бельгии Кристиан Бентеке.

Напомним, француз отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и является свободным агентом. В последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года.

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