Полузащитник сборной Франции Поль Погба после прощания с Манчестер Юнайтед рассказал, какие критерии важны для него при поиске новой команды.

"Я просто хочу лучшего для себя. Думаю, нужно собрать все вместе. Сейчас я взял паузу, ищу лучшее. Хочу просто играть в футбол, всегда быть собой и наслаждаться тем, что делаю.

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Мне нужно наслаждаться тем, что делаю, потому что иначе не могу играть хорошо. Я не хочу отрицательных мнений. Мы можем проигрывать матчи, терять трофеи, но нужно быть счастливым в том месте, где находишься, и получать удовольствие. Вот это я ищу", – заявил Погба на YouTube-канале Uninterrupted .

Напомним, МЮ и Поль приняли решение не продолжать сотрудничество, которое длилось последние 6 лет. Главным претендентом на француза является Ювентус.

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