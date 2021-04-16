Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба не спорил с Сульшером относительно своей замены в перерыве поединка против Гранады (2:0).

"Несколько подкатов, желтая карточка. Конечно, меня надо было заменить. Желтая карточка огорчила. По моему мнению, нарушение не тянуло на предупреждение, но с такими ситуациями следует смириться. Мы победили, и это самое важное.

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Меня пытались спровоцировать на вторую желтую. Тренер решил, что будет лучше, если я покину поле до того, как получу красную", – цитирует Погба ВВС.

Напомним, Манчестер Юнайтед встретится в полуфинале Лиги Европы с Ромой. Первый матч состоится 29 апреля.

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