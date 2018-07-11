Погба: Не важно, как мы играли, если добились результата

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями после полуфинального матча ЧМ-2018 против Бельгии.

"Я не согласен, что мы в основном действовали в защите. У нас были разные матчи, на полуфинал тренерский штаб выбрал такой план, и мы добились хорошего результата. Значит, не так уж важно, как мы играли. Ведь вы прекрасно понимаете, что у Бельгии классная команда, они обыграли Бразилию! Теперь их ждет матч за третье место, это тоже показатель их силы.

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В финале нам в любом случае играть с топовой сборной. Разумеется, сейчас мы счастливы, но мы все еще далеки от трофея. Впереди еще Англия или Хорватия. Нужно снова сфокусироваться, действовать аккуратно и играть не менее сосредоточенно, чем в матче с Бельгией. С точки зрения тактики, обороны и физической готовности быть столь же успешными, как сегодня", – цитирует Погба Sport24.

Напомним, голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал игру французов антифутболом, а Эден Азар заявил, что лучше проиграть с Бельгией, чем выиграть с Францией.