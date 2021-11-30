Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще размышляет о своем будущем.

Погба не намерена подписывать предварительное соглашение с новым клубом и планирует сконцентрироваться на футболе. По поводу будущего француз будет рассуждать ближе к лету. Поль стремится поработать с Ральфом Рангником, сообщает The Athletic.

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Погба вдохновлен приходом немца в МЮ, поскольку получил немало положительных отзывов о специалисте. Контракт француза с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2022 года. У хавбека есть предложение от клуба о продлении соглашения, однако так и не принял решение о пролонгации.

К слову, в текущем сезоне Погба провел 13 матчей за Манчестер Юнайтед во всех соревнованиях, в которых отличился семью ассистами.

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