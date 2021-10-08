Погба намекнул на возможное возвращение в Ювентус – туринцы могут во второй раз "обокрасть" Манчестер Юнайтед
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба вдруг вспомнил приятные времена в составе Ювентуса.
"Да, я до сих пор общаюсь со своими бывшими партнерами по Ювентусу. Куадрадо, Дибалой и другими. Я хорошо себя чувствую, когда посещаю Турин.
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Впрочем, сейчас я игрок Манчестер Юнайтед. У меня еще год по контракту, потом посмотрим. Я хочу хорошо закончить сезон здесь, а потом посмотрим", – приводит слова Погба Goal.
Напомним, в 2012-м француз переходил в Юве свободным агентом, а через 4 года МЮ заплатил 105 млн евро за его возвращение. Следующим летом туринцы снова могут "украсть" чемпиона мира бесплатно.
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