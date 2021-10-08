"Да, я до сих пор общаюсь со своими бывшими партнерами по Ювентусу. Куадрадо, Дибалой и другими. Я хорошо себя чувствую, когда посещаю Турин.

Погба останется в Манчестер Юнайтед – француза убедила невероятная зарплата

Впрочем, сейчас я игрок Манчестер Юнайтед. У меня еще год по контракту, потом посмотрим. Я хочу хорошо закончить сезон здесь, а потом посмотрим", – приводит слова Погба Goal.

Напомним, в 2012-м француз переходил в Юве свободным агентом, а через 4 года МЮ заплатил 105 млн евро за его возвращение. Следующим летом туринцы снова могут "украсть" чемпиона мира бесплатно.

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