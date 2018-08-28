Погба: Нам жаль болельщиков Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал поражение от Тоттенхэма (0:3).

"Даже мы не поняли. Что произошло. Мы очень хорошо начали игру, а потом пропустили 2 гола во втором тайме. Это было трудно принять. Мы не поняли, как пропустили первый гол, ведь матч был в наших руках. Мы продолжали давить, но позже пропустили третий мяч.

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Наши фаны давили на нас. Нам их очень жалко, и мы действительно разочарованы, мы хотели сыграть лучше. Думаю, что мы не заслуживали такого поражения. Когда ты чего-то хочешь, футбол может быть жестоким. Нам просто нужно вернуться. Это будет непросто, но сейчас только начало сезона. Мы будем продолжать, вам не нужно волноваться. Мы – Манчестер Юнайтед и мы никогда не сдадимся!", – сказал Погба в эфире RMC Sport.

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