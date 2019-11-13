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Погба может восстановиться к матчу против Манчестер Сити

11:50 22 Читати українською
Погба может восстановиться к матчу против Манчестер Сити
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы.

Поль Погба продолжает реабилитацию после травмы голеностопа уже без гипса, информирует ESPN.

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Таким образом, хавбек может восстановиться к матчу против Манчестер Сити, который состоится 7 декабря. Также отмечается, что одноклубник Погба, Эрик Байли, уже может передвигаться без костылей и приступит к тренировкам после матчей сборных.

К слову, в сезоне 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провел 5 матчей в АПЛ и записал в свой актив две результативные передачи.

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Теги
Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эрик Байли Эрик Байли
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