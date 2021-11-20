"Эта травма – печальная новость для Поля, тем более в такое неподходящее время. Я не врач, но трудно сказать, насколько быстро Погба восстановится.

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Это может занять 6-7 недель, а в худшем случае – 10-12 недель. Единственное, в чем я уверен, Поль очень хочет вернуться на поле и показывать свой лучший футбол. Надеюсь, что мы сможем увидеть его на поле после Рождества", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, на тренировке сборной Франции Поль повредил бедренную мышцу. Его контракт с МЮ истекает летом.

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