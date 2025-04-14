Бензема убеждает своего экс-партнера по сборной Франции присоединиться к нему на Ближнем Востоке, сообщает Téléfoot. После завершения срока дисквалификации Погба до сих пор остается без клуба.

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Отмечается, что 32-летним футболистом интересуются команды из МЛС и Японии. Также сообщалось, что француза хотел подписать Марсель, который может возобновить интерес к игроку летом, если он не найдет новую команду.

В Аль-Иттихаде, помимо Карима Бензема выступают еще несколько соотечественников Погба: Н'Голо Канте, Мусса Диаби, а главным тренером команды является француз Лоран Блан. Впрочем, футболист еще не принял решение относительно своего будущего.

Напомним, в сентябре 2023 года Поль Погба был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 4 года, позже наказание сократили до 18 месяцев, которое футболист уже отбыл.

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