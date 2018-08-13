Погба может оказаться в Барселоне в январе

Барселона рассматривает вариант подписания хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонский клуб настроен подписать француза зимой, так же, как в начале года подписал Фелипе Коутиньо, сообщает The Telegraph.

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Барселона готова подписать Погба даже несмотря на заигранность хавбека в Лиге чемпионов. Шансы на переход Погба уже сейчас практически равны нулю, поскольку в Англии уже закрылось трансферное окно, соответственно, Манчестер Юнайтед не сможет подписать замену своему лидеру.

Сам Погба готов покинуть Манчестер Юнайтед, о чем еще ранее сообщил руководству клуба.