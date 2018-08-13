toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Погба может оказаться в Барселоне в январе

16:44 87 Читати українською
Погба может оказаться в Барселоне в январе
Поль Погба / фото: Planet Football

Барселона рассматривает вариант подписания хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в зимнее трансферное окно.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонский клуб настроен подписать француза зимой, так же, как в начале года подписал Фелипе Коутиньо, сообщает The Telegraph.

Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка Клоппа

Барселона готова подписать Погба даже несмотря на заигранность хавбека в Лиге чемпионов. Шансы на переход Погба уже сейчас практически равны нулю, поскольку в Англии уже закрылось трансферное окно, соответственно, Манчестер Юнайтед не сможет подписать замену своему лидеру.

Сам Погба готов покинуть Манчестер Юнайтед, о чем еще ранее сообщил руководству клуба.

Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Главное Трансферы Барселоны Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
20
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук