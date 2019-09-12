Погба мог оказаться в ПСЖ, но Неймар сорвал трансфер

Появились новые поразительные факты летней трансферной кампании парижского клуба.

Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба находился в шаге от перехода в ПСЖ, сообщает Calciomercato.

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Летом представители французского и английского грандов уже согласовали все детали трансфера, который принес бы "красным дьяволам" 150 млн евро, но что-то пошло не так.

ПСЖ рассчитывал, что заплатит за Погба деньгами, которые выручат от перехода Неймара в Барселону, однако бразилец так и не покинул Париж.

По информации СМИ, одним из основных претендентов на 26-летнего француза был также мадридский Реал.

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