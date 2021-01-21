"Нам еще далеко до трофея. Было трудно выбраться на вершину турнирной таблицы, но еще сложнее будет здесь остаться.

Камбэк Манчестер Юнайтед в видеообзоре поединка против Фулхэма – 2:1

Манчестер Юнайтед нужно быть высокомерным и говорить самим себе: "Да, мы гордимся тем, что находимся здесь, и хотим остаться на вершине до самого конца". Однако мы еще ничего не достигли. Нам нужно продолжать усердно работать.

Мы довольны тем, что происходит, но хотим, чтобы это продолжалось. Если команда подумает, что мы уже победили, тогда Манчестер Юнайтед упадет вниз", – цитирует Погба официальный сайт манкунианцев.

После 19-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Ман Сити на два очка (у "горожан" еще есть игра в запасе).

Манчестер Юнайтед благодаря шедевру Погба одолел Фулхэм и поднялся на первую строчку АПЛ