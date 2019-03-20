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Погба: Каждый мечтает играть в Реале и работать под руководством Зидана

20:59 34 Читати українською
Погба: Каждый мечтает играть в Реале и работать под руководством Зидана
Марсьяль и Погба / фото ФК МЮ

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба рассказал, что каждый игрок в мире был бы не против играть в Реале.

"Я неоднократно говорил, что играть в Реале – мечта каждого игрока. Это один из крупнейших клубов в мире. Команду тренирует Зинедин Зидан.

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Работать с ним – мечта каждого, кто любит футбол. Сейчас я – игрок Манчестер Юнайтед. Однако никто не знает, что случится в будущем", – приводит слова Погба Goal.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает французского футблиста в 90 млн евро. Контракт Поля МЮ действует до 30 июня 2021 года.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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