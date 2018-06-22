Погба: Я прошел путь от самого дорогого до самого критикуемого игрока в мире

Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о критике в свой адрес.

"Об игре футболиста всегда говорят его результаты. Мне меньше, чем другим прощают ошибки. Я прошел путь от самого дорогого до самого критикуемого игрока в мире", – цитирует Погба издание Téléfoot.

Капелло: Погба – заурядный игрок

"Я хочу стать лидером сборной Франции, это желание идет от моего сердца. Буду стараться показать это на поле", – добавил 25-летний полузащитник.

Напомним, во вчерашнем матче Франции против Австралии (2:1) в рамках ЧМ-2018, Погба отметился забитым голом.