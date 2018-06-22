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Погба: Я прошел путь от самого дорогого до самого критикуемого игрока в мире

17 июня 16:06 79 Читати українською
Погба: Я прошел путь от самого дорогого до самого критикуемого игрока в мире
Поль Погба / Фото Eurosport

Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал о критике в свой адрес.

"Об игре футболиста всегда говорят его результаты. Мне меньше, чем другим прощают ошибки. Я прошел путь от самого дорогого до самого критикуемого игрока в мире", – цитирует Погба издание Téléfoot.

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"Я хочу стать лидером сборной Франции, это желание идет от моего сердца. Буду стараться показать это на поле", – добавил 25-летний полузащитник.

Напомним, во вчерашнем матче Франции против Австралии (2:1) в рамках ЧМ-2018, Погба отметился забитым голом.

ЧМ-2018 1 тур

Франция - Австралия: Суббота 16 июня 2018

Франция
Матч окончен
2 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Франция Франция Франция - Австралия Поль Погба Поль Погба
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