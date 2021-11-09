Погба из-за травмы не сыграет за сборную Франции – его уже заменил лидер Ромы
Полузащитник сборной Франции Поль Погба пропустит заключительные матчи квалификации на ЧМ-2022.
Хавбек Манчестер Юнайтед получил повреждение на одной из первых тренировок в национальной команде. Из-за неё Погба вынужден пропустить ноябрьские матчи, сообщает RMС Sport.
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По информации источника, у Поля травма квадрицепса. В расположение команды Дидье Дешама уже прибыл полузащитник Ромы Жордан Веретту, который и заменил Погба в заявке действующих чемпионов мира.
К слову, Франция уже 13 ноября может гарантировать себе прямую путевку на ЧМ-2022, если на собственном поле обыгрывает Казахстан. Следовательно, игра завершающего тура квалификации против Финляндии (16 ноября) может превратиться для "Ле блё" в формальность.
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