Хавбек Манчестер Юнайтед получил повреждение на одной из первых тренировок в национальной команде. Из-за неё Погба вынужден пропустить ноябрьские матчи, сообщает RMС Sport.

Погба получил повреждение на тренировке сборной Франции – камеры зафиксировали крик звезды МЮ

По информации источника, у Поля травма квадрицепса. В расположение команды Дидье Дешама уже прибыл полузащитник Ромы Жордан Веретту, который и заменил Погба в заявке действующих чемпионов мира.

К слову, Франция уже 13 ноября может гарантировать себе прямую путевку на ЧМ-2022, если на собственном поле обыгрывает Казахстан. Следовательно, игра завершающего тура квалификации против Финляндии (16 ноября) может превратиться для "Ле блё" в формальность.

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