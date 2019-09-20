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Погба и Марсьяль пропустят матч против Вест Хэма – участие Джеймса под вопросом

15:44 5 Читати українською
Погба и Марсьяль пропустят матч против Вест Хэма – участие Джеймса под вопросом
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед имеет огромные кадровые проблемы перед матчем с командой Андрея Ярмоленко.

 

Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Вест Хэма 22 сентября в рамках 6 тура АПЛ. К этому поединку "красные дьяволы" подходят с кадровыми проблемами.

Григорчук доволен действиями игроков Астаны в матче против Манчестер Юнайтед

Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер сообщил, что матч точно пропустят Поль Погба и Антони Марсьяль, передает BBC Sport. Также под вопросом участие открытия сезона Дэниэла Джеймса.

В 1 туре группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед дома благодаря единственному голу Гринвуда справился с Астаной (1:0), которую возглавляет Роман Григорчук.

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