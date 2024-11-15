Погба договорился о расторжении контракта с Ювентусом, информирует официальный сайт туринского клуба. Француз желает вернуться в игру и уже получил предложения от клубов из США и Саудовской Аравии. Он станет свободным агентом с 1 декабря.

Ювентус отказывается от Погба – чемпион мира будет искать новый клуб

Ранее главный тренер "Старой синьоры" Тьяго Мотта чётко дал Полю понять, что не видит полузащитника в своём проекте. Несмотря на желание остаться в Ювентусе и доказать свою состоятельность, после этих слов Погба решил поискать счастья в другом месте.

Напомним, что прошлой осенью Погба был пойман на допинге – в его анализах был обнаружен тестостерон. Однако срок четырёхлетней дисквалификации Поля был сокращён – он сможет вернуться к игре уже весной 2025 года.

"Роналду і Златан казали високо тримати голову": Погба пережив найважчий період – його "списали", але він повертається