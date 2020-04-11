Погба хочет в Ювентус – переговоры с Райолой продолжаются

Капризная звезда МЮ Погба не намерен оставаться в АПЛ еще на сезон.

"Погба стремится покинуть Манчестер Юнайтед летом. Его приоритений вариант – Ювентус, который уже работает над возвращением хавбека. Переговоры с Райолой (агентом игрока – прим.) продолжаются", – написал в twitter аторитетний журналист Николо Скира.

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Напомним, француз имеет опыт выступлений за туринский клуб, Поль защищал цвета "Старой Синьоры" в 2012-2016 годах.

Почти весь нынешний сезон АПЛ Погба пропустил из-за травм, сыграв лишь в 7-ми матчах.

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