28-летний хавбек хотел бы выступать в столице Испании. Реал согласится на трансфер, если не придется тратить много средств и бороться с грандами, которые будут предлагать большие суммы, информирует AS.

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Сейчас Погба получает 15 млн евро "чистыми". Это вполне устраивает Реал. Тем не менее, решающее слово будет за Полем, на которого существенно повлияет возможное подписание Килиана Мбаппе. Если звезда МЮ увидит, что трансферу футболиста ПСЖ быть, то, скорее всего, согласится выступать с ним и еще одним партнером по сборной Франции Каримом Бензема.

К слову, Реал летом уже пытался подписать Мбаппе, но парижане отказали. Ожидается, что Килиан присоединится к "сливочным" по завершении текущего сезона на правах свободного агента.

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