Французский полузащитник рискует не выйти на поле в этом году.

Форма Поль Погба вызывает обеспокоенность руководства Ювентуса. Согласно информации корреспондентки La Gazzetta dello Sport Фабианы Делла Валле, французский полузащитник рискует пропустить остаток 2022 года и может полностью восстановиться только в начале 2023-го.

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29-летний хавбек повредил латеральный мениск правого колена в первом же матче после возвращения в Ювентус. После консультации со специалистом-ортопедом Погба решил не делать срочную операцию на колене. Он попросил у клуба время, чтобы принять решение по лечению, после чего вылетел в Италию. Там он пройдет несколько дополнительных исследований.

В приоритете француза тот вариант, который поможет быстрее восстановиться, потому что под угрозой участие на Чемпионате мира. Сообщалось, что в случае оперативного вмешательства срок восстановления Поля может растянуться на три месяца.

Травматичность Погба впечатляет. За последние три сезона полузащитник получил восемь разных повреждений, пропустив 72 матча за 33 месяца. В основном это было связано с периодическими проблемами с мышцами бедра, подколенного сухожилия и икры, а также с растяжением лодыжки.

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