Лидер МЮ Поль Погба не видит предпосылок для ухода из лагеря манкунианцев во время летнего трансферного окна.

"По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От МЮ пока не было конкретного предложения.

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Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком Юнайтед. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире. У меня есть агент, который занимается такими вопросами. Номера президента ПСЖ у меня нет", – цитирует Погба RMC Sport.

По информации СМИ, Поль находится в шорт-листах Ювентуса, ПСЖ и Реала.

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