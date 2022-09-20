"Поеду на ЧМ под флагом Украины": Левандовски после разговора с Шевченко согласился на ответственную миссию
Форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски с восторгом отозвался о встрече с Андреем Шевченко.
Легенда украинского футбола в благодарность за поддержку нашей страны в войне против России передал поляку сине-желтую капитанскую повязку, попросив выходить на матчи ЧМ-2022 именно с ней.
Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины – легенда имеет одну просьбу
В Twitter Левандовски поблагодарил Шевченко за встречу: "Спасибо, Андрей. Было очень приятно познакомиться с тобой! Для меня будет честью взять эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионат мира".
В комментарии Laureus Роберт добавил: "Поеду на ЧМ по футболу под флагом Украины. Как игрок и человек, я поддерживаю мир и считаю, что такие символические жесты имеют значение".
Напомним, на проходящем в Катаре Мундиале соперниками сборной Польши в группе будут Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина.