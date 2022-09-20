Форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски с восторгом отозвался о встрече с Андреем Шевченко.

Легенда украинского футбола в благодарность за поддержку нашей страны в войне против России передал поляку сине-желтую капитанскую повязку, попросив выходить на матчи ЧМ-2022 именно с ней.

Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины – легенда имеет одну просьбу

В Twitter Левандовски поблагодарил Шевченко за встречу: "Спасибо, Андрей. Было очень приятно познакомиться с тобой! Для меня будет честью взять эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионат мира".

В комментарии Laureus Роберт добавил: "Поеду на ЧМ по футболу под флагом Украины. Как игрок и человек, я поддерживаю мир и считаю, что такие символические жесты имеют значение".

Напомним, на проходящем в Катаре Мундиале соперниками сборной Польши в группе будут Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина.

Спасибо @jksheva7 . Это было приятно встретиться с вами! Для меня будет честью нести эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионат мира. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR — Роберт Левандовски (@lewy_official) 20 сентября 2022 г.

«Я понесу цвета Украины на чемпионат мира. Как игрок и мужчина, я поддерживаю мир и считаю, что такие символические жесты имеют значение» .



Сегодня в Варшаве капитан Польши @lewy_official получил украинскую повязку от посла Laureus @jksheva7 и пообещал доставить ее в Катар pic.twitter.com/QptCowyDkz — Лауреус (@LaureusSport) 20 сентября 2022 г.