"Матч Заря – Колос перенесен на неопределенный срок. Металлист 1925 примет Львов в Ковалевке, а не на НСК Олимпийский.

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Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17:00, как планировалось ранее. Пока в Киеве есть запрет на проведение матчей", – сказал Дикий в комментарии FanDay.

Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов оккупантов ранее был отменен поединок 6-го тура между Александрией и Металлистом 1925. Кроме того, по взаимному согласию сторон на 2 декабря перенесли игру 7-го тура Черноморец – Кривбасс. Остальные матчи пройдут без изменений.

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