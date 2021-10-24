Поединок Второй лиги закончился дракой с футболистами и фанатами: видео (18+)
Во Второй лиге накануне было неспокойно. На последних минутах матча Сумы – Перемога (1:3) состоялась массовая потасовка.
После третьего гола в ворота Сум на футбольном поле появились сторонники хозяев и устроили беспорядок, из-за чего началась драка.
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Фанаты начали использовать физическую силу и газовые баллончики в сторону представителей Перемоги, сообщает пресс-служба клуба. Правоохранители, которые были задействованы на матче, не смогли прекратить массовую потасовку. Днепровский коллектив обратился в УАФ и ПФЛ для расследования эпизода.
Главный арбитр София Причина же прекратила поединок. Финальный свисток зафиксировал триумф Перемоги со счетом 3:1, что позволило ей подняться на 4 место группы Б Второй лиги.
Видео эпизода:
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