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Поединок Серии C завершился со счетом 20:0 – цвета побежденных защищали лишь 7 юниоров

19:44 67 Читати українською
Поединок Серии C завершился со счетом 20:0 – цвета побежденных защищали лишь 7 юниоров
Поединок Серии C завершился со счетом 20:0 – цвета побежденных защищали лишь 7 юниоров

Зрители, посетившие матч итальянской Серии C между Кунео и Про Пьяченцой, увидели аж 20 забитых мячей. Все голы забили хозяева.

Про Пьяченца из-за невероятных финансовых проблем доигрывает сезон 2018/19 игроками молодежной команды. Причина этого – нежелание руководства терять профессиональный статус.

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Клуб из Эмилия-Романьи уже покинули главный тренер и основные исполнители, которые получили статус свободных агентов. В старте на игру против Кунео вышли лишь 7 игроков в возрасте 16-19 лет. Уже после первого тайма счет был сокрушительно неприличным – 16:0, а во втором тайме хозяева забили еще 4 мяча.

Интересно, что за 26 предыдущих матчей игроки Кунео забили только 18 мячей. Однако, команда идет на 11-м месте. Зато Про Пьяченца – безнадежный аутсайдер. В активе команды лишь 8 очков, последняя строчка в турнирной таблице и 12 пунктов до зоны переходных матчей.

Теги
Италия футбольные курьёзы Пьяченца
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