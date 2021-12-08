"Несмотря на то, что результат противостояния с Бенфикой для динамовцев не имеет турнирного значения, уверен, что у них с мотивацией не будет проблем.

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В первую очередь, на кону рейтинговые очки для Украины, во-вторых, серьезные бонусы для клуба, в-третьих, именно в таких поединках можно оказаться в поле зрения более именитых команд и получить заманчивое предложение. Но для этого необходимо сыграть так, чтобы о тебе заговорила футбольная Европа.

Есть ли для этого предпосылки? Второй тайм предыдущего поединка в групповом раунде Лиги чемпионов – с Баварией и матч 17-го тура чемпионата УПЛ – с Вересом показали, что у динамовцев есть потенциал, чтобы в нужный момент прибавить. На мой взгляд, в гостевом поединке с Бенфикой, которой значительно больше сегодня нужна победа, даже ничья для Динамо будет положительным результатом", – сказал Мизин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок с португальцами состоится уже 8 декабря. Начало встречи в 22:00.

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