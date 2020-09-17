Форс-мажор не позволил представителям Латвии и Сан-Марино определить сильнейшего во втором по силе евротурнире.

В четверг в Лиге Европы состоялся ряд матчей второго квалификационного раунда турнира. Среди прочих, свой поединок начали Рига и Тре Фиори. Однако, футболисты не смогли закончить игру. Причиной стала буря, которая накрыла столицу Латвии.

Лига Европы: Тоттенхэм спасся от позора, Вакуленко стал главным героем сумасшедшего камбэка – LIVE

Шквальный ветер, местами достигавший 21 м/с и проливной дождь внесли свои коррективы в еврокубковый поединок. Стихия повредила освещения и часть крыши стадиона. Главный арбитр матча сначала приостановил игру, а затем вывел команды в подтрибунные помещения и принял решение матч не возобновлять. Скорее всего его доигрыют на следующий день.

Напомним, за Ригу выступает украинский полузащитник Вячеслав Шарпар. В этом поединке он не попал в стартовую одиннадцатку и остался в запасе.

"Мне захотелось перенести столицу": Ребров – герой венгерских СМИ после победы в ЛЧ, он может заработать миллиард