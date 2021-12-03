Неготовность поля не позволила провести поединок очередного тура в молодежном первенстве.

Поединок 17-го тура чемпионата Украины U-19 между Вересом и Динамо не состоится в указанные сроки, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Причина – неготовность поля. Стадион перед началом матча был полностью засыпан снегом, а коммунальте службы арены, казалось, даже не пытались хоть немного расчистить газон. После проверки его состояния арбитрами было принято решение об отмене поединка. Футболисты Динамо уже возвращаются в Киев.

Официальный сайт Вереса поспешил сообщить, что матч был перенесен на весеннюю часть сезона.

К слову, встреча должна была состояться в городе Березно на стадионе Колос.

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