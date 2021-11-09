Эмоции на футбольном поле очень легко могут перерасти в неконтролируемую агрессию.

Поединок чемпионата Украины U-17 между командами Интер (Днепр) и Мариуполь неожиданно завершился массовой дракой между игроками, их родителями и тренерами.

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На 69-й минуте матча, при счете 2:1 в пользу азовцев, игрок Мариуполя начал слишком агрессивно атаковать соперника, пытаясь отобрать мяч. То и дело он пытался перехватить сферу, однако та, словно приклеенная, продолжала оставаться в ногах футболиста Интера. Уже упав, он попытался сбить с ног соперника, но и здесь не попал по ногам.

На помощь пришел партнер по команде, который с разгона толкнул днепрянина. Как следствие, эпизод перерос в толкотню, к которой впоследствии присоединились родители, болельщики и тренеры. Арбитры сначала пытались успокоить потасовку, однако потом отошли в сторону и ждали, пока эмоции утихнут.

К слову, поединок так и не продлили.

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