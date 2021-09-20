Матч 6-го тура Премьер-лиги между Уотфордом и Ньюкаслом войдет в историю английского футбола.

Главным арбитром встречи, которая состоится 25 сентября, назначили австралийца Джарреда Джиллетта.

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Как сообщает Squawka, он станет первым небританским судьей, которому доверили обслуживать поединок английской элиты. Сам Джиллетт работает футбольным арбитром с 2010-го. Только в этом году он получил разрешение на обслуживание матчей АПЛ.

Заметим, Уотфорд расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с шестью очками, Ньюкасл с двумя зачетными баллами идет 17-м.

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