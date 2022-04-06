"Поедем в Ялту на море": Громов признался, как будет праздновать победу Украины над Россией
17:05 - Читати українською
Нападающий Зари Артем Громов твердо верит в успешный результат нашей борьбы с Россией.
– Что ты первое сделаешь после войны?
– Думаю, что день победы я буду отмечать долго со всеми друзьями и знакомыми. Как минимум, несколько дней на это потрачу.
"Первый матч после победы Украины состоится на Донбасс Арене в Донецке", – Павелко
– А летом в Крым на море?
– Обязательно. В Ялту. Поедем все вместе. Будем отмечать победу во всех уголках нашей прекрасной страны, – сказал Громов в интервью Футбол NEWS.
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