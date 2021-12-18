Подвиги молодых солдат Хави в видеообзоре матча Барселона – Эльче – 3:2
22:22 - Читати українською
Барселона дожала Эльче в 18-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
16’ Ферран Жутгла
19’ Гави
85’ Нико Гонсалес
Тете Моренте 62’
Пере Милья 63’
16’ Ферран Жутгла
19’ Гави
62’ Тете Моренте
63’ Пере Милья
85’ Нико Гонсалес
Каталонцы получили комфортное преимущество уже к 20-й минуте. Нападающий Ферран забил дебютный гол за первую команду Барселоны, а 17-летний Гави ударом в нижний угол завершил сольный проход от центра поля.
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Преимущество хозяев исчезло так же быстро, как и появилось. В начале второго тайма Тете Моренте оформил гол+пас буквально за две минуты. Последнее слово все же было за молодежью Хави. Гави нашел свободное пространство и отдал идеальную передачу под удар Нико Гонсалеса – 3:2.
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