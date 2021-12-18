Каталонцы получили комфортное преимущество уже к 20-й минуте. Нападающий Ферран забил дебютный гол за первую команду Барселоны, а 17-летний Гави ударом в нижний угол завершил сольный проход от центра поля.

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Преимущество хозяев исчезло так же быстро, как и появилось. В начале второго тайма Тете Моренте оформил гол+пас буквально за две минуты. Последнее слово все же было за молодежью Хави. Гави нашел свободное пространство и отдал идеальную передачу под удар Нико Гонсалеса – 3:2.