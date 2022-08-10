ПСВ вырвал победу у Монако и пробился в следующий раунд квалификации ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Первый тайм сложился для подопечных ван Нистелроя вполне успешно. Верман получил кучу пространства в штрафной площадке и без проблем поразил нижний угол. Впрочем, во втором тайме Монако переломил ход поединка в свою пользу. Марипан лучше всех разобрался в хаосе у ворот ПСВ, а Бен-Йеддера забыли на дальней штанге.

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Спасать ситуацию для нидерландцев взялся Люк де Йонг. Вчерашний резервист Барселоны сначала ассистировал Гутьересу, а в экстратайме фирменным ударом головой вывел ПСВ в решающий раунд квалификации ЛЧ.