Нидерланды и Эквадор поделили очки во 2 туре группового этапа ЧМ. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Оранжевые" уже на 6-й минуте вышли вперед благодаря Коди Гакпо. Форвард ПСВ отмечался голом в первом туре, а теперь мощно влепил с линии штрафной.

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Эквадор дождался второго тайма и момента своего бомбардира. Эннер Валенсия оформил третий гол на турнире, удачно сыграв на добивании. Правда, до конца матча представитель Фенербахче получил травму и покинул поле на носилках. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, которая ничего не гарантирует обеим командам, зато выбила Катар из домашнего Мундиаля.