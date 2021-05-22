Подвиг "сливочных" с горьким привкусом в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1
21:54 - Читати українською
Реал вырвал победу в матче 38 тура Примеры против Вильярреала. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
87’ Карим Бензема
90+2’ Лука Модрич
Йереми Сантос 20’
20’ Йереми Сантос
87’ Карим Бензема
90+2’ Лука Модрич
Мадридцам нужна была победа, однако счет открыли гости. Йереми Сантос идеально разобрался в штрафной соперника и протолкнул мяч мимо Куртуа.
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Главным героем камбека Реала стал Карим Бензема, хотя первый гол француза отменили из-за офсайда. Нападающий не опустил рук – красивый удар в "девятку" и ассист для Модрича. Этот подвиг оказался бесполезным, поскольку параллельно Атлетико дожал Вальядолид и стал чемпионом.
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