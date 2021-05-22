Реал вырвал победу в матче 38 тура Примеры против Вильярреала. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Мадридцам нужна была победа, однако счет открыли гости. Йереми Сантос идеально разобрался в штрафной соперника и протолкнул мяч мимо Куртуа.

Атлетико вырвал титул в Испании – Суарес чемпионским голом передал привет Барселоне - ЛЧ Top News

Главным героем камбека Реала стал Карим Бензема, хотя первый гол француза отменили из-за офсайда. Нападающий не опустил рук – красивый удар в "девятку" и ассист для Модрича. Этот подвиг оказался бесполезным, поскольку параллельно Атлетико дожал Вальядолид и стал чемпионом.