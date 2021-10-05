Чемпионат мира-1962 был настолько драматичным, что невероятные истории, связанные с турниром, начались задолго до его начала. Эпохальное определение места проведения турнира, чудовищное землетрясение и ливень грубых фолов – это лишь часть из того, что окружало чилийский Мундиаль.

"Поскольку у нас ничего нет, мы хотим все сделать!"

Хозяина очередного чемпионата мира ФИФА было определено за шесть лет до его проведения. Из трех стран, подавших заявки (ФРГ, Аргентина, Чили), сенсационно выбор пал на последних. Вариант с Германией отвергли сразу с целью соблюдения очередности – предыдущие два форумы принимали европейские страны. Фаворитом в борьбе двух южноамериканских государств выглядела Аргентина. Дело не только в статусе "более футбольной страны", но и в экономических показателях. "Мы можем начать турнир уже завтра. У нас есть все для этого", – самоуверенно заявляли руководители аргентинского футбола.

В такой неудобной ситуации на первый план вышли лидерские качества руководителя чилийской футбольной ассоциации Карлоса Диттборна. Он упорно убеждал представителей стран, имеющих право голоса на конгрессе, и совершил своеобразное турне с целью убедить в готовности Чили провести чемпионат мира. Олицетворением борьбы чилийцев за право принять чемпионат мира стала фраза Диттборна: "Поскольку у нас ничего нет, мы хотим все сделать!" ("Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo").

Карлос Диттборн (в светлом костюме) за несколько дней до смерти / фото из соцсетей

Трагическая история "отца турнира"

Папа Карлоса, Эугенио Дитборн, был генеральным консулом Чили в Бразилии в середине 1920-х годов (Карлос появился на свет в Рио-де-Жанейро в 1924-м, но четыре спустя года семья вернулась в Чили). В 1955-м Диттборн возглавил КОНМЕБОЛ, руководящую футбольную организацию в Южной Америке. Именно в этом статусе он произнес страстную речь с крылатой фразой.

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После утверждения заявки, когда Чили официально стал будущим хозяином Мундиаля, страну испытало на прочность страшное землетрясение в мае 1960-го. Его считают одним из самых мощных за всю историю наблюдения. Интенсивность землетрясения по шкале Рихтера составила от 9,3 до 9,5 баллов. По ориентировочным оценкам стихия унесла жизни почти 6000 человек. Бюджет страны также понес огромные убытки – примерно полмиллиарда долларов (в частности, почти полностью была уничтожена Вальдивия, один из городов-хозяев ЧМ).

Последствия землетресения / фото AFP

На фоне огромной трагедии футбол оставался едва ли не единственным утешением для местного населения. К чести организаторов, они взялись за дело с огромным желанием – ряд стадионов реконструировали, а в Сантьяго построили новый Национальный стадион. Хотя по сообщению некоторых источников Диттборн даже встречался с президентом страны и обсуждал возможность возврата средств, выделенных для организации турнира. И все же чилийцам удалось подготовиться к Мундиалю и провести его – не в последнюю очередь благодаря помощи других государств и ФИФА.

Легендарная фраза Диттборна на баннере / фото из архива

К сожалению, желаемый турнир воочию так и не увидел Карлос Диттборн. За 32 дня до матча-открытия он пережил сердечный приступ и умер в 38-летнем возрасте (один из чилийских журналистов в качестве причины смерти называет панкреатит).

В честь Дитборна все игроки сборной Чили играли на чемпионате мира с черной лентой, заклеенной под логотипом ассоциации. Кроме того, один из стадионов, который принимал поединки ЧМ, был посмертно назван его именем, а вокруг Национального стадиона был развернут огромный баннер с легендарными словам Диттборна. Также в 1962-м было начато товарищеский турнир между Аргентиной и Чили, который получил название Copa Carlos Dittborn Pinto.

Чилийская битва, трагедия Дубинского и роль Гарринчи

Чемпионат в Чили принято считать одним из самых грубых в истории. Олицетворением жесткости и брутальности турнира стал поединок группового этапа между Чили и Италией (2:0), который состоялся 2 июня в Сантьяго. Безумные подкаты, толкотня и драки начались со стартовых секунд поединка. Несколько раз на поле появлялась полиция. Английский рефери Кен Астон уже на 8-й минуте выгнал игрока Торино Джорджо Феррино, а потом и футболиста Милана Марио Давида. Это при том, что красные карточки появятся на чемпионатах мира только в 1970-м.

Обзор битвы в Сантьяго

Двумя днями ранее, 31 мая, матч СССР – Югославия запомнится не только победой советской команды 2:0, но и грубостью на поле. Разбитая бровь Славы Метревели и сломанный нос Желько Матуша оказались не самыми серьезными травмами его участников. В конце встречи балканец Мохамед Муйич грубо сыграл против уроженца Харькова Эдуарда Дубинского. Несмотря на тяжелые переломы, рефери не наказал грубияна. Вскоре у Эдуарда диагностировали саркому, ампутировали ногу, а в 1969-м Дубинского не стало. Ему было всего 34.

Каневский и Яшин уносят Дубинского с поля / фото из архива

Уже через два дня стало понятно, что большинство команд так стремятся избежать скорого возвращения домой, что забыли, что футбол – это только игра, а чемпионат мира – его самая большая витрина, – писал журналист "The Telegraph" Дональд Сондерс.

В добавок ко всему во втором матче на турнире травмировался Пеле. Однако у Бразилии нашлись другие герои. Гарринча и Вава забили по 4 гола, стали лучшими бомбардирами (вместе с четырьмя другими голеадорами) и выиграли турнир.

Гарринча с сигаретой / фото из архива

Апогеем грубости ЧМ-1962 стал эпизод, случившийся в конце полуфинального матча между Бразилией и Чили (4:2). Гарринча, который на тот момент оформил дубль, не сдержался и грубо ответил Эладио Рохасу (тот провоцировал соперника весь поединок), за что получил красную карточку. Бразильской футбольной ассоциации (при поддержке премьер-министра) удалось невозможное – звезде действующих (и будущих) чемпионов позволили сыграть в решающем поединке против Чехословакии.

Хотя связывать чилийский Мундиаль исключительно с грубой игрой участников также не стоит. Для многих он остался в памяти благодаря курьезному эпизоду с участием звезды сборной Англии Джимми Гривзом, который ушел от нас 19 сентября 2021-го. В четвертьфинале против бразильцев нападающий Тоттенхэма попытался поймать собаку, которая выбежала на поле.

Курьезный эпизод с Гривзом и собакой

"Мой поступок вызвал огромное оживление, я поднял собаку и погладил ее, а когда я ее обнял, она пописала на мою футболку", – вспоминал англичанин. Согласно легенде после игры Гарринча забрал собаку домой. "В Бразилии меня знают как ловца собак Гарринчи" – остроумно шутил Гривз.