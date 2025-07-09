Энцо Мареска рассказал о состоянии лидера Челси Мойзеса Кайседо после повреждения, которое он получил в игре против Флуминенсе (2:0).

Дебютный дубль Жоау Педро за Челси в видеообзоре матча против Флуминенсе

"Мойзес подвернул лодыжку. Он чувствовал, что может попытаться продолжить игру. Но я сказал ему, что мы можем играть с 10 игроками. Он чувствовал боль, поэтому мы решили не рисковать. Надеюсь, он будет готов к воскресенью", – сказал наставник Челси в комментарии для DAZN.

Добавим, что соперником Челси в финале Клубного ЧМ станет победитель пары ПСЖ – Реал.

️ Maresca, sobre la lesión de Moisés Caicedo



"Le dije que tiene que hacer lo que sea para estar el domingo en la final"@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/gk5oAOa4of — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педро