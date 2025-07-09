"Подвернул лодыжку": Челси может остаться без лидера на финал Клубного ЧМ – Мареска надеется на чудо
Полузащитник Челси Мойзес Кайседо получил травму в конце полуфинального матча Клубного чемпионата мира.
Энцо Мареска рассказал о состоянии лидера Челси Мойзеса Кайседо после повреждения, которое он получил в игре против Флуминенсе (2:0).
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"Мойзес подвернул лодыжку. Он чувствовал, что может попытаться продолжить игру. Но я сказал ему, что мы можем играть с 10 игроками. Он чувствовал боль, поэтому мы решили не рисковать. Надеюсь, он будет готов к воскресенью", – сказал наставник Челси в комментарии для DAZN.
Добавим, что соперником Челси в финале Клубного ЧМ станет победитель пары ПСЖ – Реал.
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