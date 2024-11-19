В матче Лиги наций КОНКАКАФ между США и Ямайкой (4:2) Кристиан Пулишич отметился креативным празднованием гола.

Лига наций КОНКАКАФ

США – Ямайка – 4:2

Голы: Пулишич 14, Бернард, 33 (авт.), Пепи, 42, Веа, 56 – Грей, 53, 68

В сети распространяется видео, где форвард Милана Кристиан Пулишич отпраздновал свой гол танцем Трампа. Новый президент США неоднократно демонстрировал исполнение этого танца на публике.

Наставнику сборной Мексики прилетел предмет в голову посреди матча – удар вызвал кровотечение

"Почему я сделал это? Ну, я просто подумал, что это смешно!", – цитирует Пулишича инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что звезда Милана в 15 матчах за итальянскую команду забил 7 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.

К слову, сборная США победила Ямайку с общим счетом 5:2 в двухматчевом противостоянии и пробилась в полуфинал КОНКАКАФ. Будущий соперник еще не определен.