"Подумал, что это наш водитель автобуса": Зинченко потроллил звездного одноклубника

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о выходе "горожан" из карантина.

"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из соседних стран – например, Шотландия завершает чемпионат, – мало кто верит в рестарт АПЛ.

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Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все отрицательные. Даже если у всех все будет в порядке (хотя я сомневаюсь относительно лишнего веса), мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.

Когда я ехал, увидел Лероя Сане. Сначала не узнал его, подумал – это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "потравил" из-за Баварии – он попытался избежать разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм", – сказал Зинченко в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно окончательного сценария доигрывания сезона.

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