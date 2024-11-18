В марте 2023 года Тоби Алдервейрелд внезапно решил завершить международную карьеру. Только сейчас он решил раскрыть истинные причины своего решения. В начале февраля 2023 года Антверпен проиграл в гостях Униону в полуфинале Кубка Бельгии (0:1), и по дороге домой Тоби понял, что что-то пошло не так.

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"Мое сердце начало биться со скоростью 1000 ударов в час. Я подумал: у меня сердечный приступ. Я больше никогда не увижу своих детей. Я решил: если у меня возникнет ощущение, что однажды этих приступов будет слишком много, национальная сборная отпадёт первой. Антверпен останется в приоритете", – цитирует защитника Het Huis.

Врачи поставили Алдервейрелду диагноз – панические атаки из-за стресса. Он до сих пор иногда страдает от этого. В 2009 по 2022 год Тоби провёл за сборную Бельгии 127 матчей.

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