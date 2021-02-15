Абсолютно равная игра в первом тайме все же позволила хозяевам открыть счет перед перерывом. За фол против Лингарда назначили одиннадцатиметровый, а Деклан Райс пробил с отметки точно в нижний угол ворот.

Вест Хэм разгромил Шеффилд и обошел Ливерпуль в таблице АПЛ

Закрепили свое преимущество лондонцы на 58-й минуте: Крессвелл подал угловой, и центрбек Исса Диоп головой отправил мяч под штангу. Добил шеффилдцев в добавленное арбитром время Райан Фредерикс, который в пределах штрафной площадки принял пас от Бенрама, подработал под правую ногу и пробил из-под двух защитников в угол.

Ліверпуль сходить зі шляху Зінченка, Мілан втратив лідерство перед дербі, у Барси та Реала свій "турнір" – огляд вікенду