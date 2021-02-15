Подтверждение амбиций на еврокубки в видеообзоре матча Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед – 3:0
В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм разгромил Шеффилд Юнайтед. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Абсолютно равная игра в первом тайме все же позволила хозяевам открыть счет перед перерывом. За фол против Лингарда назначили одиннадцатиметровый, а Деклан Райс пробил с отметки точно в нижний угол ворот.
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Закрепили свое преимущество лондонцы на 58-й минуте: Крессвелл подал угловой, и центрбек Исса Диоп головой отправил мяч под штангу. Добил шеффилдцев в добавленное арбитром время Райан Фредерикс, который в пределах штрафной площадки принял пас от Бенрама, подработал под правую ногу и пробил из-под двух защитников в угол.
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